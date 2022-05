Leichtathletik : Sven Anton klopft an „ewiger“ Topten an

Sven Anton klopft an „ewiger“ Topten an

DM-Medaillengewinnerinnen Hanna Kaiser und Nele Anton nähern sich ihren Bestweiten.

Idar-Oberstein (teu) Mehr als 30 Jahre ist es her, dass es ein aus einem Leichtathletik-Verein der Region Trier hervorgegangener Diskuswerfer mit der Zwei-Kilo-Wurfscheibe unter die besten Zehn der „ewigen“ Bezirksrangliste geschafft hat. Am vergangenen Samstag zeigte Sven Anton, dass es auf dem besten Weg ist, die lange Durststrecke zu beenden. Beim Werfertag in Idar-Oberstein übertraf der erst knapp 20 Jahre alte Leichtathlet der LG Bernkastel-Wittlich mit 41,47 Metern erstmals die 40-Meter-Marke. Zur ewigen Bezirks-Topten fehlt nur noch ein Meter. Der letzte Eintrag eines Diskuswerfers, der von Kindesbeinen an bei einem Verein der Region ausgebildet wurde, stammt aus dem Jahr 1987 von Wolfgang Baum, Antons jetzigem Leichtathletik-Abteilungsleiter beim LG-Stammverein SFG Bernkastel-Kues. Außer mit dem Diskus steigerte sich Anton auch mit der 7,26-Kilogramm-Kugel auf 12,88 Meter. Hinter dem amtierenden Deutschen Meister Dennis Lukas (LG Idar-Oberstein/18,80) belegt er damit den zweiten Platz.