Leichtathletik : Diskuswerferin Hanna Kaiser bestätigt ihre gute Form

Diskuswerferin Hanna Kaiser von der LG Bernkastel-Wittlich blieb in Frankfurt am Main mit 46,43 Metern nur 81 Zentimeter unter ihrem eigenen Bezirksrekord. Foto: privat

Frankfurt Mit dem Abitur in der Tasche greift Diskuswurf-Ass Hanna Kaiser in ihrem letzten U-20-Jahr an. Bei ihrem zweiten Wettkampf in diesem Jahr kam die 18-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich bis auf 81 Zentimeter an ihren im April aufgestellten Bezirksrekord von 47,24 Metern heran.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch