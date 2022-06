Leichtathletik : Hanna Kaiser nähert sich ihrer Bestweite

Birkenfeld Gute Leistungen der Nachwuchsleichtathleten der LG Bernkastel-Wittlich in Birkenfeld.Hanna Kaiser nähert sich ihrer Bestweite

Im vergangenen Jahr warf Hanna Kaiser im Trikot der LG Bernkastel-Wittlich den Diskus auf die rheinland-pfälzische Jugendrekordweite von 49,85 Metern. Im neuen Trikot der TuS Kirn kam die 19-Jährige bisher noch nicht ganz an diese Weite heran, beim Sportfest in Birkenfeld fehlten der letztjährigen Deutschen Jugendmeisterin aber mit 48,88 Metern nur noch weniger als ein Meter.

Das kleine Sportfest im Nachbarkreis war auch für den Nachwuchs der LG Bernkastel-Wittlich ein gutes Pflaster. Lilian Sophie Thomas kratzte im Kugelstoßen mit dem Drei-Kilogramm-Wettkampfgerät mit 10,67 Metern ebenso an ihrer persönlichen Bestleistung (10,83 Meter), wie Merle Schneider mit 10,04 Metern (Bestleistung: 10,13 Meter). Das bedeutete Platz eins und zwei in der Altersklasse W 15. Im Diskuswurf tauschten die beiden Sportlerinnen des LG-Mitgliedsvereins TV Morbach die Plätze: Schneider verbesserte ihren Hausrekord auf 26,39 Meter, Thomas auf 26,20 Meter. Im Hochsprung siegte Thomas mit 1,44 Meter. Ihr Vereinskamerad Jason Hoffmann steigerte sich bei seinem Saisondebüt im Weitsprung auf 5,87 Meter, kam im Hochsprung nach der Einstiegshöhe von 1,60 Meter bei 1,72 Metern aber nicht mehr zurecht. Beides war trotzdem jeweils die beste Leistung in der Altersklasse U 18.