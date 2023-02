Regionaler Handball : DJK St. Matthias: Oldies but Goldies – Alt aber gut

Die erste und zweite Mannschaft der DJK St. Matthias haben die Meisterschaft in der Landesliga unter sich ausgemacht. Foto: TV/Hans Krämer

Trier Die in der zweiten Mannschaft der DJK St. Matthias vereinten regionalen Handball-Größen der vergangenen Jahre haben den ,jungen Hüpfern‘ der ersten DJK-Garde im Spiel um die Meisterschaft in der Landesliga deutlich gemacht, was sie noch lernen müssen. Wie geht’s nun weiter mit den Routiniers Kris Sturm, Christian Stein und Co.? Gehen sie wirklich in Sport-Rente?