Fahrradtrial : DJK Trassem: Sprünge auf Autos und Container

Trassem Die DJK Trassem richtete die Süddeutschen Meisterschaften im Fahrradtrial aus. Zu sehen gab es spektakuläre Aktionen.

Zum zweiten Mal hat die DJK Trassem die Süddeutschen Meisterschaften im Fahrrad­trial ausgerichtet. Die Finalläufe fanden auf der neu erweiterten Trial­anlage am Sportplatz statt. „Seit zehn Jahren nehmen wir mit unseren Fahrern der DJK erfolgreich an den Wertungsläufen teil“, freute sich der Trial-Abteilungsleiter Michael Denis.

77 der besten deutschen Trialfahrer kämpften um die Titel in ihren Klassen. Die Starter der DJK Trassem verbuchten Erfolge. Philipp Bidon gelang wie bereits im vergangenen Jahr der Titelgewinn in der Klasse der Fortgeschrittenen. Der Vizetitel bei den Anfängern ging an Ben Denis, und Jan Kemmer erreichte bei den Könnern den dritten Platz in der Jahreswertung.