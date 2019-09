Rollstuhlbasketball : Dolphins Trier: Besonderes Spiel gegen alten Rivalen

Trier Um Punkte geht es für den Rollstuhlbasketball-Bundesligisten Doneck Dolphins Trier zwar erst am nächsten Wochenende – dann ist Zwickau zu Gast in Trier. Aber schon am heutigen Samstag kann man sich bestens auf die neue Spielzeit einstimmen: Die Dolphins laden ab 15 Uhr zur offiziellen Saison­eröffnung in die Uni-Halle.

Nach Vorstellung des Teams, des neuen Vereinskonzepts und der Sponsoren, gibt’s um 18 Uhr auch hochklassigen Rollstuhlbasketball zu erleben.