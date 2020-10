Rollstuhlbasketball-Bundesliga : Dolphins Trier: Ein Schreiben lässt die Skepsis wachsen

Trier Die Moselaner sehen sich für den Saisonstart in gut einer Woche sportlich und organisatorisch gerüstet. Aber ob die Spielzeit tatsächlich starten wird, ist noch unklar.

Die Trierer sehen sich gerüstet, um Heimspiele unter Corona-Bedingungen austragen zu können: „Auch wenn im Moment nicht absehbar ist, ob wir alle Heimspiele wirklich mit Zuschauern spielen dürfen, haben wir alles in Bewegung gesetzt, um euch den Besuch der Spiele zu ermöglichen. Neben dem Umzug in die Arena Trier zählt dazu natürlich auch ein umfassendes Hygienekonzept“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.