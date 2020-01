Rollstuhlbasketball-Bundesliga : Dolphins Trier: Zum Auftakt kommt der Rekordmeister

Trier Die Moselaner empfangen im ersten Spiel des Jahres den RSV Lahn-Dill.

Das Jahr beginnt für die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga mit einem Kracher. Rekordmeister RSV Lahn-Dill ist am Samstag zu Gast an der Mosel (18 Uhr, Unihalle).

Die Außenseiterrolle nimmt er gerne an: „Ich freue mich, mit dem Spiel gegen Lahn-Dill zu starten, denn in diesem Spiel können wir nur gewinnen. Wir versuchen, an unseren Stellschrauben zu drehen, um in der Verteidigung besser zu werden.“ In der Offensive mache er sich nicht so viele Gedanken: „Die wird zwar gegen Lahn-Dill sehr schwer ins Rollen kommen, doch die wichtigen Spiele um den Einzug in die Playoffs beginnen nach dem Lahn-Dill-Spiel.“