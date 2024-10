Saisonstart in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga Dolphins Trier: Nach aufregenden Tagen in Paris – die Porta hat sie wieder!

Es hilft alles nichts. Schlappe zwei Wochen Vorbereitung müssen reichen. Die Zeit gibt nicht mehr her. Für Dirk Passiwan, Frauen-Bundestrainer und Spielertrainer der Doneck Dolphins Trier, ging es nach der wochenlangen Paralympics-Vorbereitung und intensiven Tagen in Paris wenigstens für eine Woche mit der Familie nach Kroatien. Kurz mal den Kopf freibekommen, um dann direkt wieder durchzustarten mit den Moselanern. An diesem Sonntag (15 Uhr) beginnt die neue Rollstuhlbasketball-Bundesliga-Saison mit einem Auswärtsspiel bei den Rhine River Rhinos in Wiesbaden.