Fußball-Bezirksliga Dominik Wintersig (SG Zewen): Abruptes Ende einer langen Karriere

Er konnte es nicht fassen und schon gar nicht erklären: Zum Ende seiner aktiven Laufbahn verletzte sich Zewens langjähriger Torwart Dominik Wintersig schwer und muss schweren Herzens abrupt aufgeben. Der Schlussmann hatte bereits vor Wochen angekündigt, seine aktive Laufbahn nach der aktuellen Spielzeit zu beenden und ins Trainerteam des momentanen Tabellenneunten der Fußball-Bezirksliga zu wechseln. So war mit Trainer Patrick Zöllner und Alexander Hinz, seinem Torwartkollegen bei der SG, abgesprochen worden, nach einer zweieinhalbwöchigen Coronaerkrankung, die er sich vor der Partie gegen Schweich eingefangen hatte, für die letzten vier Spiele wieder ins Tor zu rücken und so einen krönenden Abschluss zu feiern. Ausgerechnet im Spiel gegen RW Wittlich (1:1) zog sich der 31-jährige Keeper dann aber eine Knieverletzung zu. „Bislang war ich eigentlich ohne schwere und langwierige Verletzung durch die Jahre gekommen. Im Spiel gegen Wittlich ist mir die Patellasehne im Knie gerissen, so viel zum Thema gutes Ende der aktiven Laufbahn ...“, nahm es der als Immobilienberater bei der Sparkasse Trier arbeitende Schlussmann mit Galgenhumor.