Leichtathletik : Dorfverein baut olympiareife Wurfanlage

Bengel Am kommenden Sonntag finden die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Hammerwurf in Bengel im Alftal statt. Der TuS Bengel hat den modernsten Wurfring samt Schutzvorrichtung in der Region errichtet.

Daniel Steup blickt zufrieden auf das grüne Netz, das an den sieben bis zehn Meter hohen Aluminiumpfosten hängt. „Die Anlage an sich erfüllt Olympiastandards“, erklärt der Wurf-Verbandstrainer. Die modernste Wurfanlage der Region findet man nicht im Trierer Moselstadion, in Wittlich oder Daun, sondern im Alftal. Der TuS Bengel will damit den von der Gemeinde für 99 Jahre gepachteten Sportplatz, in den 70er Jahren für Fußball gebaut, wieder verstärkt nutzten. Am kommenden Sonntag (12. Juni) wird die Anlage offiziell eingeweiht. Zwar nicht mit einem internationalen Wettkampf, aber immerhin werden die Rheinland-Pfalz-Meister im Hammerwurf in dem knapp 900 Einwohner zählenden Bengel ermittelt.