Leichtathletik : Drei DM-Medaillengewinner in Bengel

Bengel Gute Besetzung beim Werfertag am Samstag (9.7.) auf der neuen Wurfanlage im Alftal.

Nachdem der neue Werferplatz in Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) Ende Juni mit den rheinland-pfälzischen Meisterschaften im Hammerwurf offiziell in Betrieb genommen wurde, treffens sich am Samstag (9. Juli) drei DM-Medaillengewinner im Diskuswurf und die besten Werfer der Region Trier im Alftal. Eine Woche vor den nationalen Jugend- und zwei Wochen vor den U-23-Meisterschaften werden Hanna Kaiser und Nele Anton die ein Kilogramm schwere Wurfscheibe ihre Form noch einmal testen. Die mittlerweile für die TuS Kirn startende letztjährige Deutsche Jugendmeisterin Kaiser (bis 2021: LG Bernkastel-Wittlich) hat in diesem Jahr erstmals die 50-Meter-Marke übertroffen und muss sich am 23. Juli in Wattenscheid bei der Konkurrenz bei den Unter-23-Jährigen stellen. Kaisers ehemalige LG-Kollegin Nele Anton ist bereits eine Woche zuvor bei den U-18-Titelkämpfen in Ulm an der Reihe.