Motorsport : Ein Eldorado der alten Schätzchen

Das Duo Eric Freichels/Arno Bauschert wurde in einem Peugeot 205 GTI (rechts) Klassensieger beim dreistündigen Classic-Rennen auf dem Nürburgring. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Nürburgring Unter den 176 Startern des Drei-Stunden-Classic-Rennens auf dem Nürburgring waren auch viele Piloten aus der Region.

Unter den Fahrern war Thomas Ostermann, der sich das Cockpit seines Peugeot 205 bei wechselhaften äußeren Bedingungen mit Leon Berchem (beide Konz) teilte, der sein allererstes Rennen auf der Nordschleife fuhr. „Das hat der Youngster mit Bravour gemeistert“, stellte Ostermann, der am kommenden Wochenende auch in Wolsfeld beim Bergrennen an den Start gehen wird, Berchem ein sehr gutes Zeugnis aus. Die beiden Konzer Piloten kamen trotz leichter Probleme mit der Gasbetätigung in ihrer Klasse auf Rang zwei.