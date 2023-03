3. Handball-Liga der Frauen HSG Wittlich: Klar ist nur die Unklarheit

Offen ist: Was passiert mit den Teams auf den Rängen acht und neun? Und damit unter anderem mit der HSG Wittlich, die in der Süd-West-Staffel Platz neun sicher hat und in den beiden ausstehenden Partien bei der HSG Gedern/Nidda und zu Hause gegen die HSG Bensheim/Auerbach II (Samstag, 1. April) noch Platz acht erreichen kann.