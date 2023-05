E-Sport Trierer E-Sportler gewinnen beim virtuellen 24h-Rennen

Das 24h-Rennen am Nürburgring ist die größte Rennsportveranstaltung in der Region. Für Motorsportfreunde ist das Rennwochenende in der Eifel ein absolutes Highlight. Doch abseits des eigentlichen Rennens gibt es auch eine virtuelle Variante (SimRacing). Dabei treten Teams von zu Hause aus in einem Rennsimulator am Computer an. Der Trierer E-Sportverein Geco konnte das Rennen in der Tourenwagen-Klasse (TCR) gewinnen.