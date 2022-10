Eishockey : Eifel-Mosel Bären: Neue Saison, bekannte Spielklasse

Die Eifel-Mosel Bären starten am 23. Oktober in die neue Saison der Eishockey-Hessenliga. Foto: privat

Bitburg Die Mannschaft vor dem Start in die Hessenliga, die für jedes Team nur zehn Spiele bereithält.

Die Eifel-Mosel Bären werden auch in der Ende Oktober beginnenden Spielzeit in der Eishockey-Hessenliga auf Punkte- und Torejagd gehen.

Die Liga und auch der Ablauf haben sich im Vergleich zur vergangenen Saison ein wenig geändert. Der letztjährige Meister Lauterbach Luchse hat sein Aufstiegsrecht wahrgenommen und die Hessenliga in Richtung Regionalliga Nordrhein-Westfalen verlassen.

Als Meister der Landesliga Hessen sind die Darmstadt Dukes neu mit dabei. Wobei: Bereits in der Vergangenheit haben sich die Wege der Dukes und der Bären um Trainer Michal Janega gekreuzt.

Wie in der vergangenen Saison auch bieten die Bären für ihre Heimspiele neben Tickets an der Abendkasse ein Onlineticketing an (eishockey-bitburg.vereinsticket.de).