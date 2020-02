Eishockey : Eifel-Mosel Bären starten mit Heimspiel in die Meisterrunde

Jetzt wird’s ernst: Die Eifel-Mosel Bären starten zu Hause gegen Frankfurt in die Meisterrunde. Foto: Eifel-Mosel Bären/Nico Mayer

Bitburg Alles auf Anfang: Zum Start in die Meisterrunde der Eishockey-Hessenliga empfangen die Eifel-Mosel Bären am Sonntag, 9. Februar, 19 Uhr, in der Bitburger Eissporthalle die Löwen Frankfurt 1b.

Der Titelträger in der Hessenliga wird nicht in Play-offs, sondern in einer Meisterrunde mit den jeweils beiden besten Teams der Hauptrunde in der Nord- und Südstaffel ermittelt (der TV berichtete). Somit gibt es für jedes Team weitere drei Heim- und drei Auswärtsspiele. Die Uhren werden zurückgedreht – die Ergebnisse der Vorrunde spielen keine Rolle mehr, alle Teams starten wieder bei Null.