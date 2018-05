später lesen Mountainbike Eifel-Mosel-Cup: Jens Roth wildert bei den Spezialisten FOTO: Teilen

Ende April holte Jens Roth bei den deutschen Altersklassen-Meisterschaften der Schwimmer in Wetzlar die Titel über 800 Meter (8:56,91 Minuten) und 1500 Meter (17:06,67 Minuten) bei den 30- bis 34-Jährigen. Und nun, am Maifeiertag, gab der Triathlet von Tri Post Trier den Mountainbikern in Bekond beim Finalrennen des Eifel-Mosel-Cups (EMC) das Nachsehen. „Cool, ich wollte schon immer mal ein EMC-Rennen gewinnen“, freute sich der 30-Jährige über seinen Erfolg vor Erik Hühnlein (TuS Stromberg). Durch Roths gleichmäßig hohes Tempo schmolz die Spitzengruppe in jeder der fünf Runden. Als der aus Monzelfeld stammende ehemalige Leistungsschwimmer in der letzten Runde die Einfahrt zur Trailpassage besser erwischte als Hühnlein, konnte sich der ehemalige deutsche Seniorenmeister nicht mehr vorbeischieben. Für den EMC-Endstand (um in die Gesamtwertung zu kommen, mussten alle drei Rennen absolviert werden) hatte Roths Sieg keine Auswirkungen. Peter Schermann hätte bei den 30 bis 39 Jahre alten Lizenzfahrern gewinnen müssen, um noch Chancen auf den ersten Platz zu haben. Doch gerade von der Senegal-Rundfahrt zurückgekehrt, lag der Trierer auch diesmal hinter dem mehrfachen EMC-Champion Sascha Schwindling (Saarbrücken). Erfreulich: Mit Marie Dreis (SV Darscheid/Mädchen U 15), Patrick Steinmetz (SV Bekond/U 19), Fabian Weidert (RV Freiweg Serrig) und Julius Klose (RV Mannbike20zehn) kamen vier EMC-Gesamt­sieger aus der Region Trier.