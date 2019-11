Tischtennis : Eifel-SG triumphiert: „Nun ist alles möglich!“

Daun-Gerolstein siegt gegen Topteams. Olewig und Trierer TTG sind auf verlorenem Posten.

Ganz knapp mussten sich die Damen der TTG GR Trier/Zewen der bis dato noch punktlosen SG Mühlbachtal geschlagen eben. Nach einem 1:1 aus den Doppeln ging es in den Einzeln weiter bis zum 4:4, ehe die Gäste erstmals auf 7:4 davonzogen. Sandra und Maike Heimes machten es mit zwei knappen Siegen noch einmal spannend, durch den Erfolg von Anna Bilo gegen Evelyn Göbel im letzten Spiel war die Niederlage für die Triererinnen allerdings besiegelt.

Dabei hatten die Trierer das Glück auch nicht auf ihrer Seite. Nach starkem Beginn und einer bis zum 6:5 immer wieder gehaltenen Führung gingen die letzten vier Spiele allesamt im fünften Satz verloren. „Dabei ließen wir einige Matchbälle liegen, so dass man schlichtweg sagen muss, dass wir es einfach nicht hinbekommen haben, unsere doch ordentliche Leistung in Zählbares umzuwandeln und so die Big Points einzufahren. Nichtsdestotrotz sind wir mit sechs Punkten und vier Zählern vor der Abstiegszone im Soll, aber wir brauchen noch mindestens zwei Punkte, um von einer gelungenen Hinrunde zu sprechen“, erklärte Reinsbach.