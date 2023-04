Aus Daun ins Starensemble der Rhein-Neckar Löwen „Das kam so überraschend“: Eifeler gewinnt den DHB-Pokal

Fabian Schwarzer saß während der beiden Partien zwar nur auf der Bank, bekam aber natürlich auch seine Medaille und durfte den drei Kilo schweren Pokal nach oben reißen. „Ich habe das Turnier absolut genossen, und war so froh, dass ich dabei war. Ich habe ja schon in der Bundesliga gespielt, aber vor so vielen Fans ist es natürlich noch spezieller. Man genießt es einfach.“ Aber auch in der Stunde des Erfolgs weiß Schwarzer, dessen Bruder Nik beim VfL Gummersbach spielt, wo er herkommt: „Großen Dank an alle beim TuS Daun, die mich ausgebildet haben. Da denke ich immer wieder dran.“ Und am Montagnachmittag ging die Party weiter: Schwarzer und die Löwen feierten den Pokalsieg mit den Fans auf der Bundesgartenschau in Mannheim.