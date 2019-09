Fußball-Oberliga: Ein frühes Tor reicht Eintracht Trier zum Sieg

Trier Kevin Heinz erzielt beim 1:0-Erfolg im Heimspiel gegen den FV Engers schon nach vier Minuten das Tor des Abends.

Die Eintracht war im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Mechtersheim auf drei Positionen verändert in die Partie vor 1115 Zuschauern im Moselstadion gegangen. Kevin Heinz spielte als Linksverteidiger, Leonel Brodersen flog so aus dem Team, da Jason Kaluanga den Part rechts hinten einnahm. Im Sturm ersetzte Brandscheid Tim Garnier. Im defensiven Mittelfeld kehrte etwas überraschend Felix Fischer anstelle von Sanoussy Balde in die Startelf zurück. Von Beginn an in einem Oberliga-Spiel hatte er letztmals Ende April in der Partie gegen Dillingen gestanden.