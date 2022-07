Ein Jahr nach der Flut: Zu Besuch bei der SG Sauertal : Das Bild des Jammers ist passé

Godendorf Die Fußballer können auf einem neuen Kunstrasen spielen. Auch im Umkleidegebäude geht’s voran.

In der neuen Saison gehen die Sauertaler nach dem Abstieg aus der Bezirksliga gleich drei Klassen tiefer an den Start. Qualitativ gibt der in der vergangenen Spielzeit so erfolglose und durch Abgänge weiter geschwächte Kader offenbar nicht mehr her. Der sportliche Niedergang hatte in den beiden coronabedingt nicht zu Ende gespielten Saisons bereits eingesetzt. Die Flut und ihre Folgen taten nach Ansicht von Luce ihr Übriges: „Wenn du eine Saison lang nur Auswärtsspiele hast, macht das emotional schon was mit den Spielern, und auch nicht alle unsere Zuschauer sind uns auf die anderen Sportplätze gefolgt.“

Wenn es am Samstag, 13. August, 18 Uhr, zum ersten Meisterschaftsspiel der neuen Saison gegen die SG Welschbillig/Kordel II kommt, wollen die Sauertaler auch wieder das Umkleidegebäude nutzen können. Das war beim Hochwasser zunächst glimpflich davongekommen. Das Wasser stand bis zu 15 Zentimeter im Besprechungsraum, in den Kabinen und den sanitären Anlagen. Anfangs ging man gar davon aus, dass eine Grundreinigung reichen würde, um das Gebäude danach wieder wie gewohnt nutzen zu können. Die Versicherung bestand laut Luce aber auf einer umfangreichen Sanierung. „Der Putz, der Estrich: All das musste in großem Stil erneuert werden. Das nahm viel Zeit in Anspruch. Erschwerend kam der Handwerkermangel hinzu“, berichtet der zweite Vorsitzende. In der Vorbereitung werden die SG-Kicker nach ihren Trainingseinheiten also etwa noch in der Turnhalle in Ralingen duschen und weiter improvisieren müssen. „Im Vergleich zu dem, was unsere Jungs schon alles mitgemacht haben, werden sie das sicher auch noch meistern“, ist Luce überzeugt.