Tennis : Ein Neunjähriger des Osburger TC auf den Spuren von Alexander Zverev

Sebastian Scherer wurde Deutscher Tennis-Vizemeister in der Altersklasse U 9 (Bild oben). Zuvor hatte er – ebenso wie Bruder Johannes in der U 12) die Rheinlandmeisterschaft gewonnen (Bild unten). Foto: Martin Scherer

Osburg/Lemgo Sebastian Scherer gewinnt bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften den Vizetitel – und ist damit in berühmter Gesellschaft.

Von Vinzenz Anton

Für die Brüder Johannes (Jahrgang 2010) und Sebastian Scherer (Jahrgang 2013) läuft es rund: Nachdem die beiden Hoffnungsträger des Osburger TC zwei Wochen zuvor in Koblenz in den Konkurrenzen U 12 und U 9 die Tennis-Rheinlandmeisterschaften gewonnen hatten (der TV berichtete), folgte nun der nächste Höhepunkt: die Teilnahme am sogenannten Nationalen Deutschen Jüngsten-Tennisturnier, also an den Deutschen Meisterschaften der Junioren in Lemgo. Dafür nahm die tennisbegeisterte Familie einen 800-Kilometer-Ritt nach Ostwestfalen (Hin- und Rückfahrt) in Kauf, um sich mit der starken bundesweiten Konkurrenz zu messen.

Beim Nationalen Deutschen Jüngsten-Tennisturnier nehmen seit 1977 jährlich die besten Neun- bis Zwölf-Jährigen aus Deutschland teil. In den Siegerlisten stehen so klangvolle Namen wie Boris Becker, Steffi Graf, Eric Jelen und Angelique Kerber.

Extra Osburger Teams in Medenrunde erfolgreich Jugendspieler beim vereinsinternen Turnier des Osburger TC Foto: privat Auch in der zurückliegenden Medenrunde verzeichnete der Osburger TC Erfolge. Die U-12-Mannschaft mit Sebastian Scherer, Paul Schuh, Frida Laux, Rafael Greco, Jonas Jakobs, Sophie Klos, Dana Wulf und Gabriel Howell wurde ungeschlagen Meister in der B-Klasse. In der U 10 erreichte die erste Mannschaft des OTC hinter dem SV Föhren den zweiten Platz. Die zweite Mannschaft des OTC belegte in ihrer ersten U-10-Saison den dritten Tabellenrang. Die männliche U 15 mit Noah Blau, Robert Baumbach, Jossel Kreusch, Franz Schrader, Janosch Kreusch und Johann Schrader musste sich in der Endabrechnung nur dem TC Trier geschlagen geben. Erstmals ging in der U 15 der Mädchen ein Zweierteam für den OTC an den Start: Aaliyah Krämer und Alina Meier belegten zum Saisonabschluss den dritten Tabellenrang. Gleiches gilt auch für die zweite U-12-Mannschaft, die mit Spielerinnen und Spielern des SV Gutweiler verstärkt wurde. Der Vorsitzende des OTC, Kai Schaus, blickte beim Saisonabschluss auf der Tennisanlage auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Beim vereinsinternen Jugendturnier, das von Trainer Christopher Weis organisiert wurde, erhielten die Mannschaftsspieler des OTC ihre Auszeichnungen (Foto: privat). ⇥(red)

Während Johannes Scherer sein Aus in der U-12-Qualifikation angesichts der zuletzt gewonnenen Titel bei den Rheinlandmeisterschaften (U-12-Einzel sowie U-14-Doppel) und den Luxemburger Landesmeisterschaften in seiner Altersklasse verschmerzen konnte, hätte sich Bruder Sebastian Scherer in der Altersklasse U 9 fast an die Seite von Becker & Co. gespielt. Erst im Finale musste er sich Anton Solokov aus Bochum geschlagen geben (4:6, 2:6).

Foto: Martin Scherer

Der Vizetitel ist eine beachtliche Leistung, zumal Scherer keine einfache Auslosung hatte. In seinem ersten Gruppenspiel musste er gleich gegen den späteren Halbfinalisten, Luis Herding aus Mainz sein ganzes Können zeigen. In einem Spiel auf hohem Niveau behielt der Neunjährige mit 6:3, 6:2 die Oberhand und schloss sich für viele Beobachter dem Favoritenkreis an. Der beim Osburger TC und TC Grevenmacher trainierende Nachwuchsspieler zog als Gruppensieger in die Hauptrunde ein und stieß dort bis ins Endspiel vor.

Mit dem Vizetitel ist Sebastian Scherer indes auch in toller Gesellschaft. Denn er wandelt damit auf den Spuren von Tennis-Ass Alexander Zverev. 2006 wurde der spätere Tokio-Olympiasieger ebenfalls Zweiter beim Jüngsten-Turnier.