Leichtathletik Senioren-Weltmeisterschaften Ein Rekord und fünf Medaillen

So erfolgreich wie seit zehn Jahren nicht mehr waren die Senioren-Leichtathleten der Region Trier in der vergangenen Woche bei den Hallen- und Winterwurf-Weltmeisterschaft. Fünf Medaillen brachten die Altersklassensportler aus Torun in Polen mit nach Hause: zwei silberne und drei bronzene Plaketten.