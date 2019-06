Jugend-Basketball : Ein Sieg reicht: Triers U 19 schafft NBBL-Qualifikation

NBBL, wir kommen! Die U 19 der Gladiators Trier hat sich für die Nachwuchs-Basketball-Bundesliga qualifiziert. Foto: privat

Trier Die U-19-Basketballer der Gladiators Trier haben in einem Qualifikationsturnier in Düsseldorf den Sprung in die Nachwuchs-Bundesliga (NBBL) geschafft. Erstmals geht damit ein Gladiators-Team in Deutschlands höchster Nachwuchsliga an den Start.

Am Rhein wurden unter fünf teilnehmenden Teams vier NBBL-Tickets ausgespielt. Dabei hätte es für Trier nicht knapper laufen können, umso größer war die Freude: Entscheidend war am Ende der einzige Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern, der erst nach Verlängerung und mit einem Punkt Differenz errungen wurde (69:68).

Die anderen Spiele gegen die ART Giants Düsseldorf, die BG Göttingen und Uni Baskets Paderborn – allesamt Vereine mit NBBL-Erfahrung – wurden verloren. Damit ist klar, dass die erste NBBL-Saison für Trier eine große Herausforderung wird.

„Ich bin sehr stolz auf meine Spieler und die Entwicklung, die sie genommen haben. Wie wir uns in den letzten Wochen und Monaten verbessert haben, ist nicht selbstverständlich. Es war vorher abzusehen, dass das Spiel gegen Kaiserslautern das wichtigste sein würde. Wir waren dann auch extrem aufgeregt, hatten viele Ballverluste. Die Jungs waren noch nie in einer solchen Drucksituation, am Ende ist eine riesige Last von der Mannschaft, aber auch von mir gefallen“, bilanzierte Kevin Ney, Trainer des Trierer U-19-Teams.