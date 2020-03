Trier Eindrücke, Erlebnisse, Emotionen: Trierer Anhänger schreiben ein Buch über ihren Lieblingsclub.

Das Pflänzchen wächst und gedeiht. 40 Prozent der zugesagten Beiträge lägen inzwischen vor, rechnet Matthias Röcke hoch. So wird’s was mit der geplanten Fußballfibel über Eintracht Trier.

In der Fibel über Eintracht Trier wird es unter anderem Berichte über Fahrten nach Bayreuth, Regensburg, Emden und Lotte geben. Zudem Stories über Ulrich Allenborn, der Anfang der 1990er Jahre für Trier stürmte, und Fanfreundschaften. Außerdem geplant: Hintergründe zur Geschichte des Eintracht-Wappens sowie des Moselstadions. Röcke beschreibt in einem Beitrag, wie er in den 1960er Jahren sein erstes Tor im Moselstadion erlebte – als er auf der anderen Seite im Weißhauswald stand. Auch ein heikles Thema – die Fan-Vorkommnisse bei einer Rückfahrt von einem Auswärtsspiel in Wuppertal 2012, als bei einer Polizeikontrolle ein Warnschuss fiel – wird Bestandteil sein.