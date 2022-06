Ultralangstreckenrennen : Einmal quer durch Deutschland mit so wenig Schlaf wie möglich

Wasserliesch/Flensburg Stefan Feilen aus Wasserliesch startet beim Race across Germany über 1100 Kilometer von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen.

(teu) 1100 Kilometer innerhalb von weniger als 60 Stunden mit dem Fahrrad, fast ein Jahr lang hat sich Stefan Feilen aus Wasserliesch auf das Race across Germany vorbereitet. Am Freitag (1. Juli) um 8 Uhr fällt für den 45-Jährigen in Flensburg der Startschuss. Am Sonntag will Feilen in Garmisch-Partenkirchen das Ziel erreichen. Seine Taktik: „Die Crew schläft abwechselnd im Auto und ich selbst versuche, so wenig wie möglich zu schlafen.“ Dass das möglich ist, die Erfahrung hat Feilen bei der 1200-Kilometer-Fernfahrt Paris-Brest-Paris gemacht. Die Vorbereitung mit insgesamt 6000 Trainings-Kilometern in den vergangenen acht Monaten sei gut verlaufen. „Es lief alles glatt außer einer Erkältung im Februar und einem Unfall im November, bei dem ich auf dem Rad von einem PKW angefahren wurde und zwei Wochen aussetzen musste“, erzählt er. Einmal Deutschland von Norden nach Süden mit dem Fahrrad in drei Tagen zu durchqueren ist zwar eine Riesen-Herausforderung, „aber ich kann nur sagen, dass ich eine große Vorfreude verspüre.“ Feilen ist einer von 26 Startern, die das Race across Germany allein absolvieren wollen.