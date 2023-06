Basketball Einst Alba, bald Trier: Gladiators machen nächsten Neuen fix

Ausgebildet in der Jugend von Alba Berlin, gewann Rapieque mit dem U16-Bundesliga-Team 2017 und 2018 die Deutsche Meisterschaft und wurde in seinem letzten JBBL-Jahr als bester Verteidiger der Saison ausgezeichnet. In den Jahren 2018 und ‘19 war der variabel einsetzbare Guard und Flügelspieler Teil der deutschen U18-Auswahl für die Europameisterschaften, und auch 2022 nahm er mit der U20-Nationalmannschaft an der EM teil.