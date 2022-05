Fußball-Oberliga : Eintracht-Fans: So läuft der Kartenverkauf fürs Spiel in Mechtersheim

Eintracht-Fans: So läuft der Kartenverkauf fürs Spiel in Mechtersheim

Trier/Mechtersheim Der SVE rechnet am Donnerstag mit mehr als 400 mitreisenden Anhängern. Alle wichtigen Infos gibt’s hier im Überblick.

Die Telefone in der Geschäftsstelle von Eintracht Trier unweit des Moselstadions stehen aktuell nicht still. Viele Anrufer erkundigen sich über Tickets, andere fragen, ob sie das Video mit den 60 epischen Sekunden der Nachspielzeit der Partie gegen Worms, als der SVE aus einem 0:1 ein 2:1 machte, bekommen können. Andere wollen einfach nur ihren Respekt für diese Willensleistung kundtun.

Die Euphorie im Oberliga-Saisonendspurt, in dem es für die Eintracht um den Regionalliga-Aufstieg geht, ist enorm. Der SVE rechnet beim Auswärtsspiel an diesem Donnerstag beim TuS Mechtersheim (15 Uhr) mit mehr als 400 Eintracht-Anhängern auf der Sportanlage an der Philippsburger Straße in der pfälzischen Ortsgemeinde Römerberg.