Fußball-Oberliga : Eintracht: Kurze Einstimmung auf den TSV Emmelshausen

Trier Die Vorbereitung von Fußball-Oberligist Eintracht Trier auf das Auswärtsspiel am Dienstagabend (19.30 Uhr) beim TSV Emmelshausen fällt kurz und knackig aus. Nach einem freien Sonntag bleibt nur das Montagstraining, um sich auf den Aufsteiger einzustimmen.

Emmelshausen ist durchwachsen in die neue Spielzeit gekommen. Dem nicht eingeplanten Aus in der ersten Runde des Rheinlandpokals beim Bezirksligisten SG Viertäler Oberwesel (0:2) folgte ein 0:0-Unentschieden zum Oberliga-Start zu Hause gegen den SV Gonsenheim. Beobachter lobten in der Partie gegen die Mainzer den Biss, den der TSV vor allem in der ersten Halbzeit an den Tag legte.