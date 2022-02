Fußball-Testspiel gegen den 1. FCA 04 Darmstadt : Eintracht Trier: „Zu viel Hacke, Spitze – eins, zwei, drei“

Trier Warum SVE-Trainer Josef Cinar nach dem Remis gegen den hessischen Siebtligisten verärgert ist.

Im Testspiel gegen den Gruppenligisten 1. FCA 04 Darmstadt ist Eintracht Trier am Samstagnachmittag auf dem Kunstrasen des Moselstadiongeländes nicht über ein 1:1 hinaus gekommen. Die Trierer Führung durch Christopher Bibaku (63.) egalisierte der hessische Siebtligist eine Minute vor dem Abpfiff.

Eintracht-Trainer Josef Cinar war unzufrieden: „Wir haben insgesamt kein gutes Spiel abgeliefert. Wir haben uns schwerfällig bewegt, vielleicht lag das auch an unserer intensiven Trainingswoche. Es war mir zu viel ,Hacke, Spitze - eins, zwei, drei‘. Wir waren zu inkonsequent und haben nicht richtig als Mannschaft agiert. Die Abstände waren zu groß. Und bei Ballgewinnen haben wir den Gegner nicht ein Mal bestraft.“

Die Eintracht, bei der mit Ausnahme von Kevin Heinz alle Akteure eine Halbzeit lang zum Einsatz kamen, vergab mehrere gute Gelegenheiten. Vor der Pause verzog Sven König zweimal knapp (17., 36.). Nach der Pause parierte der Gäste-Schlussmann zweimal gegen Yannick Debrah (49., 82.). Jens Schneider traf mit einem Chipball die Latte (72.), Jonas Amberg scheiterte am Pfosten (88.).

Cinar ließ König bis zu dessen Auswechslung zur Pause wieder auf seiner angestammten linken Außenbahn spielen. Das Ergebnis: Die meisten Offensivaktionen gingen über dessen Seite, dafür lahmte das Spiel über den rechten Flügel. Cinar: „Jemand muss da in die Lücke stoßen. Auch wenn sich heute niemand so richtig aufgedrängt hat: Wir haben Jungs mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten.“

Direkt nach der Partie machte sich Cinar auf nach Diefflen, um sich die Partie der Oberliga-Südgruppe zwischen dem FVD und Hertha Wiesbach anzuschauen – auf beide Teams wird die Eintracht in der Meisterrunde treffen. Zuvor aber ist noch ein Nachholspiel in der Nordgruppe zu absolvieren – am 5. März empfängt Trier zu Hause Hassia Bingen.