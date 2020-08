Fußball : Eintracht Trier: Abdullei kommt, trifft und siegt

Moselaner gewinnen Test gegen Völklingen mit 2:1. Neuzugang erzielt beide SVE-Treffer.

Nach zuletzt zwei Testspielen ohne eigenen Treffer durfte Fußball-Oberligist Eintracht Trier wieder Tore bejubeln. Im Vorbereitungsspiel am Samstag gegen den Liga-Konkurrenten Röchling Völklingen gab’s zweimal Grund dazu – zweimal hieß der Torschütze Amodou Abdullei. Der 32-Jährige war am Mittwoch verpflichtet worden. Nach seiner Einwechslung gegen Völklingen in der 68. Minute brauchte er gerade mal 120 Sekunden, um erstmals erfolgreich zu sein. Er staubte aus kürzester Distanz ab (70.). Ein Einstand nach Maß.

Sein Treffer auf dem Nebenplatz des Moselstadions bedeutete den Ausgleich gegen die Saarländer, die in der 50. Minute durch Kevin Saks durchaus glücklich in Führung gegangen waren. Trier hatte in der ersten Halbzeit mit 6:2 das klar bessere Chancenverhältnis. Doch gute Gelegenheiten – von Maurice Roth, Tim Garnier, Christoph Anton oder Jan Brandscheid – blieben ungenutzt.

Nach dem Rückstand blieb Trier eine Viertelstunde lang zu passiv – und aus Sicht von Trainer Josef Cinar auch zu ruhig – auf dem Platz. Das änderte sich, so dass sich die Eintracht den Testspielsieg auch verdiente. Einen weiten Abschlag von Torwart Denis Wieszolek leitete Anton direkt weiter zu Abdullei, der zum 2:1 einschieben konnte (78.).

„Es wäre schade gewesen, wenn sich die Mannschaft nicht mit dem Sieg belohnt hätte, auch wenn für mich die Ergebnisse in der Vorbereitung nicht im Mittelpunkt stehen“, sagte Cinar. Ihm gefiel, wie sein Team gegen einen tief stehenden Gegner spielerische Lösungen suchte und fand. Ausbaufähig bleibt die Entscheidungsfindung in unmittelbarer Nähe zum gegnerischen Tor.

Unterdessen dürfte der Eintracht-Kader stehen, Coach Cinar ist „sehr zufrieden“ mit dem Aufgebot. Ein weiterer Neuzugang nach Henk van Schaik, der gegen Völklingen ebenso wie der gleichfalls leicht angeschlagene Luca Meyer geschont wurde, und Abdullei kündigt sich nicht an – wenngleich das Transferfenster noch bis 5. Oktober geöffnet ist. Jakob Dallevedove, in letzter Zeit ständiger Trainingsgast beim SVE, wäre in diesem Fall kein Kandidat für einen Vertrag. SVE-Coach Cinar: „Dalle hat sich gut präsentiert. Er wird jetzt aber bei uns nicht weitertrainieren, da es in die Pflichtspielvorbereitung geht.“