Fußball : Eintracht Trier: Am Freitag Testspiel bei Etzella Ettelbrück

Ettelbrück/Trier Um die Zwangspause im Zuge des verlegten Regionalliga-Spiels bei der TSG Hoffenheim II (auf den 1. November, der TV berichtete) gut zu überbrücken, bestreitet Eintracht Trier an diesem Freitagabend, 19.30 Uhr, ein Testspiel beim luxemburgischen Fußball-Erstligisten Etzella Ettelbrück (Stade am Deich).

„Die Partie ist wichtig für uns, um im Rhythmus zu bleiben“, sagt SVE-Trainer Josef Cinar, der allen verfügbaren Akteuren Spielminuten ermöglichen möchte. Angeschlagen ist zurzeit Jan Brandscheid, der an den Folgen eines Schlags auf den Zeh laboriert. Kevin Heinz (Ödem am rechten Fuß) hat die Belastungen nach seiner Rückkehr in den Spiel- und Trainingsbetrieb laut Cinar (bislang) sehr gut verkraftet. Nicht zur Verfügung stehen Michael Omosanya (weilt bei der luxemburgischen Nationalmannschaft) sowie Jason Thayaparan (absolviert in Doha einen Lehrgang für das sri-lankische Nationalteam).