Fußball : Eintracht Trier: Am Dienstag Test gegen Ehrang/Pfalzel

Eintracht Trier: Am Dienstag Test gegen Ehrang/Pfalzel

Trier Fußball-Regionalligist Eintracht Trier bestreitet an diesem Dienstagabend ein weiteres, kurzfristig abgemachtes Testspiel. Gegner um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des Moselstadiongeländes ist der Rheinlandligist FSG Ehrang/Pfalzel.

Eintracht-Trainer Josef Cinar dürfte zunächst vor allem jenen Spielern Einsatzzeit gewähren, die zuletzt in der Vorbereitungspartie gegen den FK Pirmasens (1:0) erst im Laufe des Matches oder gar nicht zum Zug gekommen waren. „Es ist wichtig, dass wir den Jungs nochmal Spielzeit geben können“, sagt Cinar, der sich in der Frage zur Nummer eins im Tor (Denis Wieszolek oder Neuzugang Niklas Heeger) weiter bedeckt hält: „Gegen Ehrang soll Armin Olayo erstmal Spielzeit bekommen, sofern er, nachdem er leicht angeschlagen war, auflaufen kann. Vielleicht bringe ich dann später Niklas rein, damit er sich weiter an seine neuen Mitspieler gewöhnen kann. Insgesamt haben wir gute Keeper und damit ein Luxusproblem.“