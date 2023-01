Fußball-Regionalliga Südwest : Eintracht Trier – Dieses Toptalent angelt sich der SVE

Trier Eintracht Trier hat ihn schon seit einem Jahr auf dem Schirm, nun macht der Club Nägel mit Köpfen: Der SVE nimmt einen 20-jährigen Mittelfeldspieler unter Vertrag – und der kommt praktischerweise aus der Region.

Kalweit begann als Vierjähriger mit dem Fußballspielen. Nach der frühen Jugendzeit in Trier-Euren ging es in der C-Jugend zur DJK St. Matthias, ehe im ersten B-Jugendjahr der FSV Trier-Tarforst auf den dribbelstarken Akteur aufmerksam wurde. Ein Jahr später folgte der nächste Schritt, als er zur Mosella Schweich in die B-Junioren-Regionalliga wechselte. Am Winzerkeller gelang ihm später nahtlos der Übergang in den Seniorenbereich.