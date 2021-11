Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Appell an die Offensivkräfte vor Spiel in Mülheim-Kärlich

Extra

Wie der Verein mitteilt, können die Dauerkarten für die verbleibenden acht Saison-Heimspiele (inklusive der Meisterrunde) ab diesem Freitag (15 bis 17.30 Uhr) in der Geschäftsstelle abgeholt werden. Auch am Samstag öffnet die Geschäftsstelle von 10 bis 12.30 Uhr zur Abholung. Alternativ können die Dauerkarten beim nächsten Heimspiel am Mittwoch, 24. November, gegen den TSV Emmelshausen oder zu den gewohnten Öffnungszeiten (Montag, 10 bis 12.30 Uhr, und Mittwoch, 15 bis 17.30 Uhr) ausgehändigt werden. ⇥(red)