Fußball: : Eintracht Trier: Auf die Plätze, fertig, kleben!

Trier Ab 28. Februar kann ein Sammelalbum des SVE mit 356 Bildchen bestückt werden.

Sammel-Leidenschaft, Klebe-Spaß und Tausch-Fieber – all das erhofft sich Eintracht Trier in den kommenden Wochen. Mit Unterstützung des Rewe-Markts im Trierer Wasserweg und dessen Inhaber Tim Schirra wird der gesamte Verein ab Ende Februar mit einem eigenen Sammelalbum an den Start gehen. Das Projekt wurde ermöglicht durch das Berliner Start-Up „Stickerstars“.