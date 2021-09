Eintracht Trier : Ausbildungsverein – zweiter Anlauf

Trier Der SVE wird erneut vom Fußballverband zertifiziert. Was besser laufen muss als beim ersten Versuch.

Nun gibt’s einen zweiten Anlauf – unter der Regie des seit gut einem Jahr im Amt befindlichen Sportlichen Leiters in der SVE-Jugend, Andreas Schäfer. „Wir wollen unsere Jugendarbeit noch fundierter und professioneller aufstellen“, sagt Schäfer, der weiß, dass der Aufbau nachhaltiger Strukturen viel Arbeit und auch den Einsatz finanzieller Mittel bedeutet: „Die größten Herausforderungen werden sein, im Leistungsbereich, also ab der U 15 aufwärts bis einschließlich der U 19, eine ständige Betreuung der Jugendteams durch Physiotherapeuten zu gewährleisten und den Teams wie gefordert im Training mindestens ein Mal pro Woche einen gesamten Platz zur Verfügung zu stellen.“

Der SVE ist nun also wieder ,Ausbildungsverein im Aufbau’ - wie auch die TuS Koblenz. Den Zusatz ,im Aufbau’ möchte Schäfer gerne nächstes Jahr streichen – dazu muss die Eintracht bei einzelnen Kriterien nachlegen. Sich besser gegen abwerbende Konkurrenz (wie den 1. FC Kaiserslautern oder die SV Elversberg) zu wappnen, die Heranführung von Talenten an die erste Herren-Mannschaft zu verstetigen und Kooperationen mit anderen Clubs in der Region Trier mit Leben zu füllen – diese Ziele werden in der Eintracht-Jugend verfolgt. Zur Professionalisierung der Arbeit gehört auch, dass wie in der Oberliga-Mannschaft auch beim Nachwuchs inzwischen mit einem Videoanalysesystem gearbeitet wird – dazu wurde das Frank­furter Start-Up-Unternehmen Ath­lyzer mit ins Boot genommen.