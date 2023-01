Fußball-Regionalliga Südwest : Kurze Liaison: Außenbahnspieler verabschiedet sich von Eintracht Trier

Trier Nach nur einem halben Jahr trennen sich die Wege wieder. Der Spieler selbst hat beim Verein darum gebeten, den Vertrag aufzulösen – auch wenn er sich bei Eintracht Trier wohl gefühlt habe.

Wie der abstiegsbedrohte Fußball-Regionalligist am Sonntagmittag bekannt gab, wird der 24-Jährige seinen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag beim SVE auf eigenen Wunsch auflösen. Weiß bestritt insgesamt 21 Spiele für die erste Mannschaft der Blau-Schwarz-Weißen. In mehreren Partien konnte der defensiv wie offensiv auf der rechten Seite eingesetzte Akteur, der auch mit Verletzungspech zu kämpfen hatte, nicht die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen.