Fußball-Regionalliga Südwest : Kurze Liaison: Außenbahnspieler verabschiedet sich von Eintracht Trier

Trier Nach nur einem halben Jahr trennen sich die Wege wieder. Der Spieler selbst hat beim Verein darum gebeten, den Vertrag aufzulösen – auch wenn er sich bei Eintracht Trier wohl gefühlt habe.

Bei den Fans hatte er einen schweren Stand, bei den Club-Verantwortlichen aber stets ein Stein im Brett. Doch nun endet die Liaison zwischen Außenbahnspieler Gabriel Weiß und Eintracht Trier nach nur einem halben Jahr.

Wie der abstiegsbedrohte Fußball-Regionalligist am Sonntagmittag bekannt gab, wird der 23-Jährige seinen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag beim SVE auf eigenen Wunsch auflösen. Weiß bestritt insgesamt 21 Spiele für die erste Mannschaft der Blau-Schwarz-Weißen. In mehreren Partien konnte der defensiv wie offensiv auf der rechten Seite eingesetzte Akteur, der auch mit Verletzungspech zu kämpfen hatte, nicht die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen.

Als Grund für die Vertragsauflösung werden persönliche Gründe des Spielers angeführt, die aber nicht näher ausgeführt werden.

„Gabriel kam überraschend auf uns zu und hat um eine Vertragsauflösung gebeten, denn er möchte aus persönlichen Gründen zurück in seine Heimat“, erklärt SVE-Vorstandsmitglied

Ingo Berens und fügt an: „Der Verein hat versucht, ihn zum Bleiben zu bewegen. Aber am Ende ist eine Vertragsauflösung in diesem Fall die beste Option für beide Parteien, da wir in der aktuellen Situation Spieler benötigen, die sich zu 100 Prozent auf die kommenden Herausforderungen fokussieren können.“

Auch den SVE-Verantwortlichen hat Weiß nach Auskunft von Teammanager Stefan Fleck im Dialog nicht näher offenbart, welche persönlichen Gründe vorliegen. „Er hat aber klar den Eindruck vermittelt, dass er gerade mit seinem Kopf nicht zu 100 Prozent beim Fußball sein kann. Du hast gespürt, dass er nicht für die anstehenden Aufgaben brennt. Er wirkt im Moment etwas leer. Das müssen wir dann so akzeptieren“, sagt Fleck auf TV-Anfrage. Gleichzeitig sei der Club auf Nummer sicher gegangen und habe im Auflösungsvertrag festgelegt, dass gegebenenfalls im Falle eines kurzfristigen Vereinswechsels (etwa zu einem Liga-Konkurrenten) eine Ablösesumme fällig würde. Davon ist aber wohl nicht auszugehen.

Die Eintracht-Verantwortlichen haben den Leistungsabfall bei Weiß in den vergangenen Wochen durchaus registriert, aber die Hoffnung gehabt, ihn wieder in die Spur zu bekommen. Fleck: „Zu Beginn der Vorbereitung hätte es unsererseits ein Gespräch mit ihm gegeben, in dem wir eruiert hätten, wie er wieder zum ,alten Gabi‘ wird, den wir in unserer Situation gebraucht hätten.“

Weiß wurde im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt 04 ausgebildet. Nach Stationen beim FC Gießen und der SV Elversberg zog es den Oberbayern im vergangenen Sommer nach Trier.