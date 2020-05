Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Bald startet eine virtuelle Auswärtsfahrt

Trier Bei der Spendenaktion „1905 blau-schwarz-weiße Herzen“ hat Eintracht Trier inzwischen 600 Unterstützer-Tickets verkauft. Vom Kartenpreis in Höhe von 19,05 Euro gehen fünf Euro an Nestwärme e.V..

Alle Käufer eines Tickets können sich mit einem Foto in einem Herzen verewigen lassen – gesendet werden kann es an die E-Mail-Adresse ideen@­eintracht-trier.com. Unterstützer-Tickets sind weiterhin online und in der Eintracht-Geschäftsstelle erhältlich. Alle Infos im Internet unter der Adresse eintracht-trier.com.