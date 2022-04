Fußball-Oberliga : Bei Triers Dribbel-König stehen die Zeichen auf Verlängerung

Trier Eintracht Trier gastiert an diesem Samstag beim FV Dudenhofen. Zum besten SVE-Torschützen gibt‘s Neuigkeiten, die den Fans gefallen dürften.

Umso erstaunlicher, dass der 25-Jährige zuletzt im Auswärtsspiel bei Hertha Wiesbach (5:2) nicht nur wieder auf dem Platz stand, sondern 90 Minuten durchspielte und in gewohnter Manier wirbelte. „Nachdem die Symptome weg waren, ich aber noch positiv war, konnte ich mich gut erholen. Im Training konnte ich dann schnell wieder die Intensität hochfahren. Ich hatte keine Probleme mit der Atmung. Ich bin froh, dass ich aus der Infektion so gut rausgekommen bin“, sagt König.

Bei brisanten Fußball-Spielen gibt‘s im Nachgang nicht selten Mitteilungen der Polizei zum eigenen Einsatz. Überraschend ist, dass die Polizeidirektion Ludwigshafen nun vor dem Spiel von Eintracht Trier in Dudenhofen an die Öffentlichkeit geht. Die Partie, zu der 350 Fans erwartet werden, wurde als Risiko-Spiel eingestuft. Die Polizei kündigt den Einsatz einer Videoüberwachung an – mit Verweis auf die Datenschutzbestimmungen des Landes. ⇥(bl)

König ist mit Abstand bester Torschütze im Eintracht-Team – aktuell steht er bei 16 Saisontreffern. Als er im vergangenen Sommer von TuRu Düsseldorf an die Mosel kam, verteilten alle, die ihn schon länger auf dem Schirm haben, reichlich Vorschusslorbeeren. Dass König aber ein derart großer Glücksgriff für den SVE sein würde, haben selbst sie nicht unbedingt gedacht. „Sven ist für die Oberliga ein außergewöhnlicher Spieler. Wir benötigen seine Abgezocktheit. Er ist unheimlich stark im Eins-gegen-eins. Es wirkt spielerisch, wie er an den Gegenspielern vorbeikommt. Er ist ein absoluter Schlüsselspieler“, sagt SVE-Teammanager Stefan Fleck.

Königs Vertrag bei der Eintracht endet am 30. Juni. Doch Fleck ist zuversichtlich, dass der Flügelspieler auch in der neuen Saison für Trier spielen wird: „Wir sind in sehr guten Gesprächen. Sven fühlt sich sehr wohl in Trier. Er kann sich gut vorstellen, zu bleiben. Ich bin zuversichtlich, dass es mit einem neuen Vertragsabschluss klappt.“ Dabei hofft Fleck darauf, dass eine Zusage auch erfolgt, sollte Trier den Aufstieg nicht schaffen.

Zu dieser Konstellation soll es aber erst gar nicht kommen. „Wir haben weiterhin alles in der eigenen Hand. Wir müssen die Gier hochhalten und dürfen nicht nachlassen. In der jetzigen Saisonphase müssen wir unseren besten Fußball spielen, wie wir es bereits gegen Wiesbach getan haben“, sagt König.

An diesem Samstag gastiert Trier in der Aufstiegsrunde der Oberliga beim FV Dudenhofen (14.30 Uhr, Rasenplatz an der Iggelheimer Straße). Trainer Josef Cinar hat die Qual der Wahl – bis auf Tim Garnier und Henk van Schaik dürften alle Akteure zur Verfügung stehen. Änderungen in der Startelf sind nicht ausgeschlossen, auch wenn Cinar sagt: „Die erste Elf hat zuletzt in Wiesbach 60 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht.“