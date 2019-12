Hallenfußball : Eintracht Trier belegt bei Turnier in Erbach Rang zwei

Homburg/Trier Der SVE muss sich im Finale der SV Elversberg II geschlagen geben.

Die Eintracht hatte im Sportzentrum in Homburg-Erbach eine Art Gastrolle. Denn vornehmlich war der Saarpfalz-Cup für die vielen saarländischen Teilnehmer ein Qualifikationsturnier für das Hallenmasters am 2. Februar in der Saarlandhalle in Saarbrücken. Zu ergattern gab es wertvolle Wertungspunkte. Rang drei sicherte sich Jägersburg durch einen 4:3-Sieg gegen den SV Schwarzenbach. Der Ausrichter verbuchte mit insgesamt 650 Zuschauern eine gute Resonanz.