Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Brodersen und Fischer verlängern Verträge

Trier Leonel Brodersen und Felix Fischer haben ihre Verträge bei Eintracht Trier um jeweils ein Jahr verlängert. Damit werden die beiden 22-Jährigen auch in der kommenden Saison für den Oberligisten auflaufen.

„Ich fühle mich hier in der Stadt und dem Verein sehr wohl. Deswegen freut es mich, auch in der kommenden Saison mit meinem Einsatz dazu beitragen zu können, unsere Ziele zu erreichen und mich persönlich und sportlich durch das Trainerteam und auch durch die erfahrenen Spieler weiterentwickeln zu können“, kommentiert Brodersen via Vereinsmitteilung seine Vertragsverlängerung.

Der Rechtsverteidiger absolvierte bislang 18 Oberliga- und vier Rheinlandpokalspiele für den SVE. Der 1,80 Meter große Defensivakteur lernte das Fußballspielen beim Nachwuchs des VfL Bochum. 2014 schloss sich der damals 17-Jährige zunächst für ein Jahr dem Wuppertaler SV an, ehe er ein Jahr später zu Preußen Münster weiterzog. 2016 vollzog er dort den Sprung in den Seniorenbereich und kam regelmäßig in der Zweitvertretung der Münsteraner in der Westfalenliga zum Einsatz. In der Saison 2018/19 absolvierte der gebürtige Oldenburger 22 Spiele für die zweite Mannschaft des SC Paderborn in der Oberliga Westfalen. Dort steuerte er zwei Treffer und zwei Torvorlagen bei.