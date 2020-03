Eintracht Trier : Dennis Gerlinger: Vom Fußballer zum Mentalcoach

Zweibrücken/Trier Dennis Gerlinger hatte das Talent, um Profi zu werden. Doch ihm habe die mentale Stärke gefehlt, sagt der Ex-Spieler von Eintracht Trier. Deshalb ist er nun selbst Mentalcoach – um anderen Sportlern zu helfen.

Seine Herangehensweise: Nicht darüber grübeln, was schiefgehen könnte, sondern sich darauf konzentrieren, was zu erreichen ist. Einer seiner Lieblings-Leitsätze erinnert an seinen in Trier vollführten Torjubel mit weit ausgebreiteten Armen: „Wenn der Gegenwind aufkommt, breite deine Flügel aus, und erinnere dich, dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt, nicht mit ihm.“

Was dahintersteckt: Viele Sportler lassen laut Gerlinger negativen Gedanken zu viel Raum. „Das klassische Beispiel ist das Elfmeterschießen. Manche trauen sich nicht, weil sie darüber nachdenken, was passiert, wenn ich nicht treffe. Deshalb sollten sich Fußballer immer wieder vor Augen führen, wie der Ball ins Tor geht.“ Den Erfolgsfall vorstellen – dann klappt’s auch in der Praxis. So wie einst bei Tennisspieler Andre Agassi, von dem überliefert ist, dass er Wimbledon zunächst 10 000 Mal im Kopf gewann, ehe es tatsächlich in der Realität klappte.