Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Der „beste Torwart der Liga“ bleibt

Trier Nun ist es auch offiziell: Wie berichtet (TV vom Samstag) bilden Denis Wieszolek und Luca Merling in der kommenden Saison das Torwart-Duo bei Fußball-Oberligist Eintracht Trier.

Stammkeeper Wieszolek (24) hat seinen Vertrag um ein Jahr bis 30. Juni 2021 verlängert. Damit geht der Wiesbadener in seine dritte Saison beim SVE.

Nachwuchsschlussmann Luca Merling wird ab der kommenden Saison zum Oberligakader gehören und als Nummer zwei fungieren. Auch er verfügt über ein Arbeitspapier bis 30. Juni 2021. Merling durchlief bislang alle Jugendteams der Eintracht und war in der vorzeitig beendeten Saison 2019/20 für die A-Jugend des SVE in der Regionalliga Südwest aktiv.

„Denis ist zweifelsfrei der beste Torwart der Liga, und ich hoffe, dass er sich weiterhin so gut entwickelt. Luca bringt viel Potenzial mit, und wir werden ihm die Zeit geben, sich in Ruhe zu entwickeln und Fuß im Seniorenbereich zu fassen“, wird Eintracht-Trainer Josef Cinar in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.