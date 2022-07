Fußball : Eintracht Trier: Diese Spieler trainieren jetzt zur Probe mit

Hintergrund

Aufsteiger Eintracht Trier startet laut des vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlichten Spielplans am Sonntag, 14. August, mit einem Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 ins Abenteuer A-Jugend-Bundesliga. Ihr zweites Heimspiel in der Staffel Süd/Südwest bestreitet die U 19 des SVE am Samstag, 3. September, gegen den FC Bayern München.

Erneut treten die Vereine in den Junioren-Bundesligen nur einmal gegeneinander an. Mit dem Festhalten an einer einfachen Spielrunde will der DFB flexibel bleiben, sollte es zu Verschiebungen durch die Corona-Pandemie kommen. Insgesamt gibt es drei Staffeln (Nord/Nordost, West und Süd/Südwest).

Triers Partien im Überblick (H = Heimspiel, A = Auswärtsspiel, Anpfiff stets um 11 Uhr):

Sonntag, 14. August: Darmstadt 98 (A)

Sonntag, 21. August: FC Augsburg (H)

Sonntag, 28. August: SC Freiburg (A)

Samstag, 3. September: Bayern München (H)

Sonntag, 2. Oktober: 1860 München (A)

Sonntag, 9. Oktober: SpVgg Unterhaching (H)

Sonntag, 30. Oktober: Karlsruher SC (A)

Samstag, 12. November: 1899 Hoffenheim (H)

Samstag, 19. November: Astoria Walldorf (A)

Sonntag, 4. Dezember: VfB Stuttgart (H)

Sonntag, 5. Februar: 1. FC Nürnberg (A)

Sonntag, 12. Februar: Eintracht Frankfurt (H)

Sonntag, 19. Februar: SSV Reutlingen (A)

Sonntag, 26. Februar: FC Ingolstadt 04 (H)

Samstag, 24. März: 1. FC Heidenheim (A)

Samstag, 11. März: FSV Mainz 05 (H)