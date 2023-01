Fußball-Regionalliga Südwest : Transfers bei Eintracht Trier – Die Suche nach neuen Spielern geht in die heiße Phase

Trier Bevor am 31. Januar das Winter-Transferfenster schließt, möchte der SVE noch ein paar Wechsel vollziehen. Wer diese Woche vorspielen soll.

Stefan Fleck, Teammanager von Eintracht Trier, ist sich der Bedeutung der kommenden Tage bewusst: „Es wird die spannendste Woche für uns werden.“ Im Bestreben, den Kader für den hart werdenden Abstiegskampf in der Fußball-Regionalliga Südwest nachzurüsten, wurden manche Hausaufgaben bereits gemacht, andere sind aber auch noch zu erledigen. Und die Erfahrung zeigt: An den letzten Tagen einer Transferperiode läuft der Markt meist erst richtig heiß.

Einen zusätzlichen Angreifer an Land zu ziehen, der eine gewisse Treffsicherheit garantiert, bedeutet für die Eintracht gerade im Winter eine Herkulesaufgabe. Fleck bestätigt, dass am heutigen Montag sowie am Dienstag Kevin Schacht, 20-jähriger Stürmer vom West-Regionalligisten Preußen Münster, vorspielen soll. Während ein Bericht der Bild-Zeitung suggeriert, eine Ausleihe sei quasi schon in trockenen Tüchern, beschwichtigt Fleck (erstmal): „Der Spieler ist nicht uninteressant. Aber wir müssen ihn uns anschauen.“ Schacht ist jung und in dieser Saison noch zu keiner Einsatzminute in der Regionalliga gekommen. Das klingt zunächst einmal nicht nach der erwünschten Soforthilfe – zumal der SVE offenbar auch noch zwei andere Kaliber im Blick hat.