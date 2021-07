Fußball : Eintracht Trier: Drei Testspiele binnen vier Tagen

Trier Drei Vorbereitungsspiele binnen vier Tagen – so sieht das im wahrsten Sinne des Wortes sportliche Programm von Fußball-Oberligist Eintracht Trier in den nächsten Tagen aus.

Am Mittwochabend (19 Uhr) trifft der SVE in Bad Kreuznach auf den Südwest-Regionalligisten SV Elversberg – die Saarländer absolvieren dort ein Trainingslager.

Am Freitagabend spielt die Eintracht beim Liga-Konkurrenten Hertha Wiesbach (19 Uhr), tags darauf am Samstag geht’s zum Rheinlandligisten SG Hochwald/Zerf (18 Uhr, in Greimerath).