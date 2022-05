Fußball : Eintracht Trier: Ein Unentschieden, das (erst mal) wehtut

Eintracht-Ecke

Eintracht-Kapitän Simon Maurer hat sich bei einem Pressschlag am Ende des Spiels gegen Mechtersheim den Zeh gebrochen. Für den Innenverteidiger ist die Saison gelaufen, er muss sich auf eine sechswöchige Pause einstellen. „Das ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Im ersten Moment, nachdem die Diagnose feststand, war ich richtig niedergeschlagen. Da ist auch manche Träne geflossen“, berichtet Maurer, der trotz Medikamenten zudem nach der Partie eine Nacht mit höllischen Schmerzen hatte.

Und nun? Müssen womöglich Jason Thayaparan und Fränz Sinner als Duo in der Innenverteidigung die Kohlen aus dem Feuer holen. Maurer: „Wenn‘s so kommt, ist das für beide natürlich eine ungewohnte Situation. Aber an dieser Verantwortung können beide auch wachsen.“

In einem Fanbrief von Polizei und Eintracht Trier rufen der Einsatzleiter Christian Hamm und SVE-Boss Alfons Jochem zu einem friedlichen Fußballfest anlässlich des Topspiels der Eintracht gegen Wormatia Worms am Samstag auf: „Sport und Fankultur sollen im Mittelpunkt stehen.“ Die Polizei wird via Twitter (@PolizeiTrier) unter dem Hashtag #SVEWOR den Spieltag begleiten. ⇥(bl)